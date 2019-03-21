Гособвинитель на процессе по ЮКОСу стал прокурором Башкирии

Депутаты Госсобрания Башкирии проголосовали в четверг за назначение прокурором республики Камиля Кашаева, который выступал гособвинителем в двух судебных процессах, связанных с компанией ЮКОС.

Кандидатуру Кашаева предложил генеральный прокурор России Юрий Чайка. Её поддержали 103 депутата башкирского Госсобрания, лишь один выступил против.

Кашаев заявил, что в новой должности намерен бороться с коррупцией и экстремизмом, заниматься вопросами обманутых дольщиков и задолженности по зарплатам.

В 2005-м году экс-главу службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина приговорили к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации убийства тамбовских предпринимателей Гориных, а также в организации покушений на главу компании "Роспром" Виктора Колесова и главу департамента московской мэрии по общественным связям Ольгу Костину. Спустя два года Пичугина признали виновным в организации еще трёх убийств и четырёх покушений, в том числе - убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, и приговорили к пожизненному заключению. Кашаев выступал гособвинителем на обоих процессах.

По мнению экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, основная причина преследования Пичугина в том, что он не дал на руководство компании необходимые следствию показания.

Позже Генпрокуратура ликвидировала должность начальника отдела гособвинителей, и Кашаева уволили. После этого он занял пост замначальника управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами.