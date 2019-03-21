В Астане задержали противников переименования города

В Астане полиция задержала около 20 человек, которые устроили акцию против переименования столицы в Нурсултан. Об этом сообщает телеканал "Настоящее Время".

Манифестанты собрались в четверг утром перед зданием акимата – городского правительства. Участники акции требовали, чтобы власти провели референдум по вопросу переименования города. Между участниками митинга и сторонником переименования началась перепалка. После этого полиция вмешалась и задержала почти всех протестующих. Сейчас активисты составляют в соцсетях списки задержанных.

Накануне парламент Казахстана одобрил внесение поправок в Конституцию о переименовании столицы в честь бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Законопроект был принят единогласно. Правительство предлагало вынести вопрос на референдум. Однако новый президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что необходимости в этом нет. Решение властей вызвало критику со стороны многих граждан. Петиция против переименования столицы собрала в сети несколько десятков тысяч подписей.

Нурсултан Назарбаев ушел в отставку 19 марта, но сохранил многие важные полномочия. Его дочь накануне возглавила верхнюю палату парламента.