Суд продлил домашний арест лидеру "мусорных протестов" в Коломне

Коломенский городской суд продлил до 25 мая домашний арест лидеру "мусорных протестов" в Коломне Вячеславу Егорову.

Судья Ирина Синева согласилась с доводами следователя о том, что Егоров может повлиять на свидетелей, уничтожить доказательства и продолжить преступную деятельность. Также судья запретила обвиняемому прогулки.

На заседании Ольга Мирзаева, супруга Егорова, рассказала о том, как проходит домашний арест: у детей нет доступа в интернет, а семья из шести человек живёт за счет пенсии матери подсудимого, которая составляет 15 тысяч рублей в месяц.

В свою очередь, адвокат Егорова Мария Эйсмонт подчеркнула, что обвинение по-прежнему не проводит никаких следственных действий. Она также в очередной раз указала на то, что по постановлению Конституционного суда от 2017 года, уголовную статью о неоднократном нарушении правил проведения митингов, по которой обвиняется Егоров, следует применять только в том случае, если нарушение представляет опасность для общества, был причинён вред здоровью или имуществу, причём такие факты нужно выявить на каждой из акций. Судья не приняла этот момент во внимание, заявив, что постановление КС не относится к сути заседания.

Уголовное дело в отношении Вячеслава Егорова, выступающего против ввоза мусора на близлежащую с Коломной территорию, возбудили на основании четырех административных дел по статье о нарушении правил проведения публичных мероприятий. Одним из нарушений полиция признала запись Егорова на "Яндекс.Дзене", в которой он пригласил всех желающих прийти на открытое судебное заседание над Дмитрием и Геннадием Гудковыми. Из-за того, что зал суда был маленьким, многие пришедшие остались на улице. На этом основании Вячеслава Егорова обвинили в организации несанкционированного митинга и задержали.

Пока единственным осужденным по статье Уголовного кодекса "Неоднократное нарушение правил организации либо проведения митинга" является оппозиционный активист Ильдар Дадин. В 2015 году его приговорили к 3 годам лишения свободы.

В феврале 2017 года, после решения Конституционного суда приговор Дадину был отменен Верховным судом за отсутствием состава преступления, а сам активист вышел на свободу.

В апреле 2017 года правительство России не поддержало законопроект об отмене уголовной ответственности за неоднократное нарушение закона о митингах.