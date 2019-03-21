Лидеры стран ЕС встречаются в Брюсселе для обсуждения Брекзита

В Брюсселе начинается двухдневный саммит лидеров стран Евросоюза. Главное темой встречи станет отсрочка Брекзита. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила отложить выход страны из ЕС до 30 июня.

По изначальному плану Брекзит должен состояться 29 марта. Но британские депутаты дважды отвергли план Мэй. Перенос даты даст Лондону необходимое время, чтобы уладить все юридические вопросы, но на это должны согласиться остальные 27 стран членов ЕС. Франция накануне угрожала отклонить просьбу Мэй. В Париже требуют гарантий, что британский парламент в конце концов поддержит план премьер-министра. Такой же точки зрения придерживается и Берлин.

Источники газеты The Guardian утверждают, что ЕС готов отложить Брекзит максимум до 22 мая. В этот день пройдут выборы в Европарламент. Иначе в него пройдут представители Великобритании, и это усложнит процесс выхода королевства из Евросоюза.

Сама Мэй проведет отдельные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Европейского совета Дональдом Туском.

Тем временем в Великобритании петиция в поддержку отмены выхода страны из Евросоюза собрала более 900 тысяч подписей. Прошение опубликовано на сайте британского парламента. Для рассмотрения петиции в Палате общин необходимо 100 тысяч подписей.

Авторы документа призывают Лондон отменить статью 50 Лиссабонского соглашения и остаться в ЕС. Статья описывает процесс выхода государств-членов из Евросоюза. Великобритания применила её два года назад, запустив тем самым Брекзит.

Глава британского МИД Джереми Хант в разговоре с Би-би-си назвал отмену статьи возможной, но маловероятной. В свою очередь лидер Палаты общин в британском парламенте Андреа Лидсом заявила, что если петиция соберет около 17,5 миллионов подписей, то это будет основанием для нового обсуждения Брекзита.

Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и станет первой страной, которая его покинет. Законопроект о Брекзите предусматривает отмену акта о Европейских сообществах 1972 года, на основании которого страна вступила в Европейский союз, а также замену законов Евросоюза британскими.