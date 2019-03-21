Жалобы срочников на дедовщину в Восточном округе названы "вбросом"

Пресс-служба Восточного военного округа назвала "информационным вбросом" сообщения об избиении срочников, которые проходят службу на полигоне в Забайкальском крае.

Ранее в редакцию издания "Заб.ру" поступило письмо, подписанное солдатами-срочниками, которые служат на полигоне Цугол. В нём рассказывалось, что пьяные офицеры издеваются над младшими по званию, бьют их по почкам бутылками с водой, чтобы не оставалось следов, вымогают у них деньги на алкоголь и наркотики, а также угрожают изнасилованием. В письме также сообщалось о множестве попыток суицида со стороны солдат, подвергавшихся пыткам.

Проверкой фактов, изложенных в письме, занялась Военная прокуратура и специальная комиссия Восточного штаба округа. В частности, были проведены телесные осмотры, индивидуальные беседы и анонимное анкетирование личного состава. По итогам проверки пресс-служба округа и сделала заявление об "информационном вбросе".

В нём также указано, что "фактов неуставных взаимоотношений не выявлено", а информация, появившаяся в СМИ, "порочит репутацию военнослужащих и авторитет Вооруженных сил России".

Ранее, ещё до проверки, в пресс-службе штаба Восточного военного округа назвали обвинения офицеров в дедовщине "огульными" и "абсурдными", поскольку солдаты каждый день проходят медицинский осмотр, а во всех подразделениях есть телефоны с номерами "горячих линий".