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Душить Украину?

Последний "газовый" визит в Москву Юлии Тимошенко. Июнь 2007

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Выдержит ли украинская экономика, если Россия закроет газовый транзит?

Россия начинает предупреждать европейских покупателей о прекращении транзита газа через территорию Украины с начала следующего года. Такая информация появилась у главы украинского "Нафтогаза". Если контракт на транзит не будет продлен - чем это обернется для украинской экономики? А также: какой ущерб от взаимных экономических санкций несут обе страны? В программе участвуют: экономисты Максим Блант, Александр Пасхавер, Саша Боровик и политик Андрей Садовый. Ведущая Елена Рыковцева.

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