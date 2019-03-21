Душить Украину?

Россия начинает предупреждать европейских покупателей о прекращении транзита газа через территорию Украины с начала следующего года. Такая информация появилась у главы украинского "Нафтогаза". Если контракт на транзит не будет продлен - чем это обернется для украинской экономики? А также: какой ущерб от взаимных экономических санкций несут обе страны? В программе участвуют: экономисты Максим Блант, Александр Пасхавер, Саша Боровик и политик Андрей Садовый. Ведущая Елена Рыковцева.

Звоните в прямой эфир с 19.05 по номеру 8-800-200-22-12