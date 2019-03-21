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Липецкие чиновники опубликовали в сети личные данные пациентов

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Липецкие чиновники опубликовали в Сети личные данные десятков пациентов. Об этом сообщают активисты движения "Пациентский контроль".

В 2018 году в Липецкой области были проведены аукционы на перевод пациентов в медицинские учреждения, находящиеся за пределами региона. Для этого информации о тендерах были опубликованы на сайте госзакупок. При этом в открытый доступ попали также личные данные пациентов. Это произошло по крайней мере в восьми случаях, отмечает "Пациентский контроль".

Активисты уточняют, что на сайте госзакупок были опубликованы не только фамилии, но также такие данные, как место проживания и диагноз проходивших лечение.

Согласно российскому законодательству, медучреждения имеют право предоставлять данные пациентов только в разрешенных случаях. Госзакупки к таким случаям не относятся, уточняет "Пациентский контроль".

"Может быть, конечно, пациент или его законный представитель дали письменное согласие на передачу этих сведений в открытом доступе на сайте ЕИС, но мы сильно в этом сомневаемся", – заключили активисты.

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