Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на 20 тысяч евро оштрафовал португальского футболиста Криштиану Роналду.

Дисциплинарная комиссия признала его виновным в неподобающем поведении во время празднования гола в ворота "Атлетико". УЕФА назвал жест португальца провокационным. Роналду грозила дисквалификация, но комиссия УЕФА решила этого не делать, передаёт Associated Press.

Во время 1/8 финала Лиги Чемпионов нападающий туринского "Ювентуса" забил "Атлетико Мадриду" три гола. Это позволило команде Роналду пройти в следующий тур. Один из голов футболист отпраздновал жестом, похожим на тот, который в первом матче изобразил тренер мадридской команды Диего Симеоне. Он также был оштрафован УЕФА на 20 тысяч евро.

В 1/4 финала Лиги Чемпионов "Ювентус" сыграет с "Аяксом". Первый матч пройдет в Турине 16 апреля.