ЕСПЧ рассмотрит жалобу координатора штаба Навального

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу координатора Ивановского штаба оппозиционера Алексея Навального. В 2018 году Николая Дьячкова оштрафовали на 4500 тысяч рублей за печать листовок в поддержку бойкота выборов президента России.

Активист считает, что власти нарушили его право на распространение информации. На Дьячкова был составлен протокол в тексте которого говорилось: "С помощью печатных материалов "Забастовка избирателей. Не голосуй. Наблюдай" в сети интернет [Николай Дьячков] осуществлял призывы не ходить на выборы". Суд встал на сторону полиции и постановил, что сторонник Навального мешал избирателям голосовать.

Оппозиционный политик Алексей Навальный призывал бойкотировать президентские выборы в России в марте 2018 года, поскольку считает их нечестными. Забастовку избирателей оппозиционер объявил после того, как ему самому запретили избираться. Своих сторонников он призывал принять участие в наблюдении за президентскими выборами.​