СМИ обязали удалить статьи о связи депутата Госдумы с вором в законе

Октябрьский суд Белгорода удовлетворил иск депутата Госдумы Андрея Скоча о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Депутат просил взыскать с нескольких СМИ по одному рублю в качестве компенсации морального ущерба, который он понёс из-за публикаций материалов о его связи с криминальным авторитетом Шакро Молодым. Среди ответчиков, в частности, были "Новая газета", телеканал "Дождь", издание "Росбалт" и Агентство федеральных расследований.

Кроме того, суд обязал указанные в иске СМИ удалить материалы и опубликовать опровержения.

В феврале 2018 года "Новая газета" опубликовала расследование, в котором утверждалось, что бизнесмен Дмитрий Смычковский, на то время - друг главы управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаила Максименко, принял в качестве взятки полтора миллиона долларов, из которых миллион ему якобы передал депутат Скоч.

Смычковский должен был отдать эти деньги Максименко и ещё ряду сотрудников СК. За эту сумму они должны были организовать освобождение из-под ареста криминального авторитета Шакро Молодого и его подельника Андрея Кочуйкова по прозвищу "Итальянец".

В апреле прошлого года Михаила Максименко приговорили к 13 годам строгого режима. Дмитрий Смычковский находится в розыске.