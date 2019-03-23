Любите ли вы Канта? Эфир в 18:00

Философскую мафию и тренды интеллектуальной моды обсуждаем с философами Александром Гиринским (кафедра "Теория познания" лицея НИУ ВШЭ), Даниилом Аронсоном (Институт философии РАН), Софьей Порфирьевой и Кириллом Мартыновым (Школа философии НИУ ВШЭ).
Ведет программу Тамара Ляленкова.
Первый раз в эфире в субботу, 23 марта в шесть часов вечера.
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