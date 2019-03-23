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Рожденные после СССР

Любите ли вы Канта? Эфир в 18:00

Спор о Хайдеггере (Виктор Пивоваров)

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Философсая мафия и тренды интеллектуальной моды

Философскую мафию и тренды интеллектуальной моды обсуждаем с философами Александром Гиринским (кафедра "Теория познания" лицея НИУ ВШЭ), Даниилом Аронсоном (Институт философии РАН), Софьей Порфирьевой и Кириллом Мартыновым (Школа философии НИУ ВШЭ).

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в субботу, 23 марта в шесть часов вечера.

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