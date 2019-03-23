Любите ли вы Канта? Эфир в 18:00

Философскую мафию и тренды интеллектуальной моды обсуждаем с философами Александром Гиринским (кафедра "Теория познания" лицея НИУ ВШЭ), Даниилом Аронсоном (Институт философии РАН), Софьей Порфирьевой и Кириллом Мартыновым (Школа философии НИУ ВШЭ).

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в субботу, 23 марта в шесть часов вечера.