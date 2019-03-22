Во дворе российского консульства в Афинах взорвалась граната

Неизвестные бросили гранату в российское консульство в Афинах в ночь на 22 марта. Она взорвалась, никто не пострадал. Дело расследуется антитеррористической службой греческой полиции. Об этом сообщает газета "Нафтемпорики".

По данным издания, взрыв произошёл в пятницу около 4 утра по местному времени. Двое неизвестных на мотоцикле бросили гранату в будку охраны у здания посольства, после чего скрылись с места нападения. Через некоторое время полиция обнаружила сожжённый мотоцикл в Афинах, следствие считает, что это может быть мотоцикл, использовавшийся преступниками.

Пресс-атташе российского посольства Василий Гаврилов рассказал ТАСС, что граната была брошена в будку полиции. В то же время "Нафтемпорики" отмечает, что российское консульство охраняется частной компанией. Источники издания считают, что нападение на консульство похоже на аналогичный случай в 2016 году, когда неизвестные бросили взрывное устройство в посольство Франции в Афинах. Тогда пострадал один полицейский, о раскрытии дела не сообщалось.