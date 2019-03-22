Бывший бездомным полгода Театр.doc открывает новую площадку в Москве

Московский Театр.doc, который с осени прошлого года остался без помещения, открывает новую сцену "Doc на острове" в здании на Садовнической набережной. В начале апреля здесь пройдет фестиваль театральных проектов "Охота за реальностью". Об этом сообщается на сайте театра.

По данным источника "Афиши Daily", " Doc на острове" - временная площадка театра, так как в сентябре он переедет в помещение рядом с "Гоголь-центром".

Независимый московский театр документальной пьесы - Театр.doc - был основан Еленой Греминой и Михаилом Угаровым в 2002 году и до 2014 года не имел проблем с властями. 31 декабря 2014 году сотрудники полиции прервали показ фильма о событиях на Майдане, провели обыск, изъяли аппаратуру и опечатали помещение в Трехпрудном переулке. Весной 2015-го театр поселился в небольшом особняке на Спартаковской улице, но меньше чем через полгода, после премьеры спектакля "Болотное дело" и нескольких визитов сотрудников ФСБ , владелец помещения не продлил договор аренды. Последние три года Театр.doc занимал два небольших полуподвальных помещения. После смерти основателей театра Михаила Угарова и Елены Грёминой их пришлось освободить по требованию жильцов дома.

В настоящее время сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центра "Э") проверяют на экстремизм спектакль Театр.doc "Кантград". Пьеса о сложных взаимоотношениях победителей и побежденных в послевоенном Калининграде (Кёнинсберге) идёт на московских подмостках больше двух лет, и за это время ни разу правоохранительные органы не интересовались постановкой. Однако после последних показов в Калининграде в местных СМИ появились разгромные статьи с обвинениями авторов "Кантграда" в фальсификации истории с целью "опорочить память воинов и прошлое России".