Украинец Павел Гриб приговорен в России к 6 годам колонии

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на- Дону приговорил гражданина Украины Павла Гриба к шести годам колонии общего режима по обвинению в содействии терроризму. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне такого срока наказания потребовал российский прокурор. Гособвинитель заявил, что подсудимый совершил тяжкое умышленное преступление, однако активно способствовал его раскрытию.

Во ходе вчерашнего заседания военного суда Павлу Грибу стало плохо. Прибывшие медики диагностировали у него обострение болезни. Ранее отец подсудимого заявлял, что сыну срочно требуется операция на сердце. По словам родственников, Гриб практически потерял зрение и у него начались проблемы с памятью. В свою очередь российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что обвиняемый находится под контролем врачей.

Вчера же в последнем слове Гриб напомнил суду о пытках при задержании и заявил, что отвергает все обвинения.

Украинский студент Павел Гриб пропал в августе 2017 года на территории Белоруссии. Туда он приехал на встречу со своей знакомой. Позднее его нашли в краснодарском следственном изоляторе. Родственники и адвокаты Гриба считают, что он был похищен российскими спецслужбами.

По версии Следственного комитета, Гриб склонял знакомую взорвать самодельную бомбу на выпускной линейке в сочинской школе. Девушка позднее призналась журналистам, что пригласила Гриба на встречу под давлением ФСБ.



Киев требует освобождения украинского гражданина и говорит о провокации российских спецслужб.