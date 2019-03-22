Власти сочли бодипозитивный проект Юлии Цветковой порнографией

Активистку Юлию Цветкову вызвали в полицию из-за бодипозитивного проекта "Женщина не кукла". Её рисунки назвали порнографическими, сообщила "Сибирь.Реалии" Цветкова.

По её словам, пока в полиции собирают информацию. "Это новое заявление и новая проверка. Сегодня пригрозили прокуратурой, но пока больше ничего не говорят", – рассказала актвистка . Она также отметила, что не знает, кто мог написать жалобу. В полиции ей сообщили, что это заявление поступило анонимно.

Внимание правоохранительных органов привлекли шесть рисунков с изображением женщин. Каждый из них иллюстрирует несколько лозунгов, которые начинаются фразой "У живых женщин есть..." и заканчиваются словами "И это нормально!". Таким образом, автор рисунков показывает,что у живых женщин есть волосы на теле, жир, менструация, морщины и седина, мышцы, неидеальная кожа.

Полиция считает, что эти рисунки носят порнографический характер, а с их помощью Цветкова "совращает детей" во время работы в молодёжном театре "Мерак".

Ранее мэрия Комсомольска-на-Амуре запретила фестиваль "Цвет шафрана", режиссёром которого является Цветкова. Прокуратура увидела в одной из постановок пропаганду ЛГБТ. Активистку и несовершеннолетних актёров допрашивали сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом.