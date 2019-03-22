Правительство либерализует уголовную статью о распространении наркотиков

МВД предлагает запретить возбуждать дела о распространении наркотиков без данных об их передаче. Законопроект с соответствующими поправками ведомство внесло в Уголовно-процессуальный кодекс, сообщает Интерфакс. Сейчас уголовные дела о сбыте наркотиков возбуждаются чаще всего на основании массы обнаруженного у подозреваемого запрещённого вещества.

Документ запрещает возбуждение уголовных дел о сбыте наркотиков, реагентов для их производства и содержащих наркотические вещества растений без данных об их передаче и заключении эксперта об их названии, типе, размере.

В законопроекте отмечается, что принятие законопроекта позволит исключить факты необоснованного возбуждения уголовных дел при отсутствии объективных признаков сбыта наркотиков и определения их вида.