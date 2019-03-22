Правительство либерализует уголовную статью о распространении наркотиков

МВД предлагает запретить возбуждать дела о распространении наркотиков без данных об их передаче. Законопроект с соответствующими поправками ведомство внесло в Уголовно-процессуальный кодекс, сообщает Интерфакс. Сейчас уголовные дела о сбыте наркотиков возбуждаются чаще всего на основании массы обнаруженного у подозреваемого запрещённого вещества.
Документ запрещает возбуждение уголовных дел о сбыте наркотиков, реагентов для их производства и содержащих наркотические вещества растений без данных об их передаче и заключении эксперта об их названии, типе, размере.
В законопроекте отмечается, что принятие законопроекта позволит исключить факты необоснованного возбуждения уголовных дел при отсутствии объективных признаков сбыта наркотиков и определения их вида.
- В 2015 году почти четверть заключённых в России отбывали наказание по наркостатье 228 УК – большинство из них оказались в местах лишения свободы по обвинению в сбыте запрещенных веществ, факт которого считается доказанным в зависимости от массы наркотика, обнаруженного у задержанного, писала "Медиазона".
- В марте правительство внесло в Госдуму законопроект, изменяющий правила постановки диагноза "наркомания". В пояснительной записке к документу сказано, что диагноз теперь сможет поставить человеку только врач-психиатр или нарколог по итогам осмотра. Сейчас он ставится по результатам тестирования на наркотики, отмечает "Медуза".
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.