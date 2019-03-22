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Правительство либерализует уголовную статью о распространении наркотиков

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МВД предлагает запретить возбуждать дела о распространении наркотиков без данных об их передаче. Законопроект с соответствующими поправками ведомство внесло в Уголовно-процессуальный кодекс, сообщает Интерфакс. Сейчас уголовные дела о сбыте наркотиков возбуждаются чаще всего на основании массы обнаруженного у подозреваемого запрещённого вещества.

Документ запрещает возбуждение уголовных дел о сбыте наркотиков, реагентов для их производства и содержащих наркотические вещества растений без данных об их передаче и заключении эксперта об их названии, типе, размере.

В законопроекте отмечается, что принятие законопроекта позволит исключить факты необоснованного возбуждения уголовных дел при отсутствии объективных признаков сбыта наркотиков и определения их вида.

  • В 2015 году почти четверть заключённых в России отбывали наказание по наркостатье 228 УК – большинство из них оказались в местах лишения свободы по обвинению в сбыте запрещенных веществ, факт которого считается доказанным в зависимости от массы наркотика, обнаруженного у задержанного, писала "Медиазона".
  • В марте правительство внесло в Госдуму законопроект, изменяющий правила постановки диагноза "наркомания". В пояснительной записке к документу сказано, что диагноз теперь сможет поставить человеку только врач-психиатр или нарколог по итогам осмотра. Сейчас он ставится по результатам тестирования на наркотики, отмечает "Медуза".

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