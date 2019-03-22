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В Томске прокуратура добилась блокировки группы о городе во "ВКонтакте"

Томск, вид города

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Социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала группу, посвящённую томским крышам, по требованию местной прокуратуры. Как сообщил корреспонденту "Сибирь.Реалии" её администратор Илья Сойер, это был краеведческий проект, где размещали фотографии города, сделанные с высоты. В уникальной коллекции были снимки с 19 века до наших дней. По словам собеседника, такого нет ни в одном музее Томска и области. Многие фотографии автор сканировал из частных коллекций.

"Настоящий патриотизм начинается с любви к родному краю, к малой родине, с изучения его истории. Я полагаю, что прокуратура решила, мол, дети увидят фотографии и пойдут с крыш прыгать. У товарища майора будет премия и путёвка в Крым. А Томск лишился одного из самых крутых краеведческих проектов", - заявил Илья Сойер.

Официальной причиной закрытия паблика стало решение суда, в котором информацию признали запрещённой на территории России. Созданная 10 лет назад группа была посвящена прыжкам на крышах, но после того, как в 2017 году появилась информация о том, что подобный контент будут блокировать, администраторы изменили формат. Адресами крыш здесь никто не делился, а фотографии лишь показывали Томск с высоты.

Илья Сойер написал запрос в техническую поддержку соцсети с просьбой восстановить фотографии, но ответа пока не получил. Он отметил, что решение российских властей повлияло на его желание делать подобные проекты впредь.

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