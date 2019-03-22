Конфликт генпрокурора Украины и посла США. Подробности

Госдепартамент США отверг заявления генерального прокурора Украины Юрия Луценко об американском вмешательстве в дела украинских правоохранительных и судебных органов.

В письменном комментарии для Радио Свободная Европа/Радио Свобода представитель Госдепартамента назвал заявления генпрокурора "не соответствующими действительности".

Луценко ранее в интервью американскому изданию Hill заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович якобы передала ему список лиц, которых нельзя подвергать уголовному преследованию. В комментарии Госдепартамента говорится, что цель этих заявлений - "подорвать репутацию посла Йованович".

Генпрокурор Украины не сказал, когда именно встречался с послом. Мари Йованович была назначена на свою должность в мае 2016 года и вступила в неё в августе того же года.

Как утверждает украинский Центр противодействия коррупции, единственный документ, который представил Луценко в доказательство своей версии, относится к более раннему времени, когда послом США ещё был Джеффри Пятт, а генпрокурором Украины Виктор Шокин. В этом письме речь шла об открытом на Украине уголовном деле по факту якобы хищения средств Центром противодействия коррупции. В посольстве США тогда заверили, что этот центр не имеет отношения к хищению выделенных Соединёнными Штатами средств, в чём его обвиняли. Впоследствии дело было закрыто.

Генпрокурор также заявил, что его ведомство не получило от США обещанной суммы более чем в 4 миллиона долларов на борьбу с коррупцией. Госдепартамент косвенно подтвердил этот факт, заявив, что Соединённые Штаты перераспределяют средства в пользу тех ведомств, которые активно борются с коррупцией. Посол Йованович в последнее время неоднократно заявляла о неэффективности борьбы с коррупцией на Украине и, в частности, призывала к отставке руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Народный депутат Украины Мустафа Найем направил в связи со словами Луценко официальный запрос, указав, что, если генпрокурор говорит правду, посол могла совершить преступление.

Луценко многие комментаторы считают сторонником действующего президента Петра Порошенко, который борется за своё переизбрание на второй срок. Он был назначен генпрокурором Украины в мае 2016 года, после отставки Виктора Шокина, которой добивался, помимо прочего, тогдашний вице-президент США Джо Байден. Он увязал отставку Шокина с предоставлением Украине кредитных гарантий. "И тот сукин сын был уволен, на его место поставили того, кому в то время доверяли" - говорил Байден.

Луценко в своём интервью также сообщил, что на Украине расследуется дело о возможном вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Эта реплика вызвала интерес со стороны президента Дональда Трампа, который предположил, что речь идёт о помощи его сопернице на выборах, Хиллари Клинтон.

Ряд высокопоставленных украинских политиков, включая и главу МВД Арсена Авакова, в ходе предвыборной кампании в США резко критиковали Трампа за его заявления о России. Вряд ли, однако, под "вмешательством в выборы" имеются в виду эти комментарии, а подробностей Луценко не привёл.