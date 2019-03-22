Губернатор предложил привлекать людей в музеи мощами святых

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов предложил повысить посещаемость местных художественных музеев, выставляя в них мощи православных святых.

Цитату из выступления губернатора перед депутатами областного Законодательного собрания 21 марта приводит сайт Калуга24.tv:

Давай, когда выставку будем открывать, мощи ставь туда. Пусть люди идут, поклоняются мощам и, может быть, картинки посмотрят

"Когда прихожу в Художественный музей, я вижу шедевры, которые там выставлены, различные выставки тематические устраиваются отдельных авторов. И один-два человека по залу ходят. Я уже вчера отцу Георгию в Мещовск позвонил и говорю: "Слушай, у тебя там мощей много. Давай, когда выставку будем открывать, мощи ставь туда. Пусть люди идут, поклоняются мощам и, может быть, картинки посмотрят". Ну что это такое? Неудобно. Где-то мы тут не дорабатываем, не доходим до сознания людей", – сказал Артамонов.

Как отреагировал на предложение губернатора отец Георгий (Евдачев) – настоятель Свято-Георгиевского Мещовского монастыря – не сообщается.

В монастыре, как сказано на его сайте, хранится множество святынь, в том числе мощи и частицы мощей:​ мощи Преподобного Георгия Исповедника (Лаврова), ​глава Вифлеемского младенца, ​ мощи блаженного Андрея Мещовского, местночтимого святого, частица Десницы Иоанна Крестителя, частицы мощей мучениц Веры, Надежды и Любови и икона Георгия Победоносца с частицей его мощей.

Ранее получили известность ещё несколько высказываний губернатора Артамонова, в частности, о деторождении ("первого ребенка любая здравомыслящая женщина старается родить и так, без наших помыканий. В любых условиях она будет стараться родить себе ребенка – это физиология так ее к этому зовет"), о варенье ("Абсолютно бесполезное занятие варить варенье, кроме вреда – ничего нету в этом") и о запрете произносить слово "кризис" ("Кризис, наверное, есть, но слово мы запрещаем это произносить").

В последние годы в Россию из-за рубежа привозили ряд православных святынь, в очередь к которым выстраивались тысячи людей. Нередко время ожидания в очереди составляло несколько часов, иногда более 10. Так, в 2011 году в Россию привозили пояс Богородицы, в последующие годы – ребро святителя Николая и дары волхвов из монастыря на горе Афон.