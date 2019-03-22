Россия + Беларусь = Путинстан? Кремлевское престолонаследие

После ухода в отставку Нурсултана Назарбаева, который формально отошел от управления, однако сохранил за собой рычаги власти, многие стали задаваться вопросом, воспользуется ли Путин похожей схемой для того, чтобы остаться у власти, когда очередной президентский срок подойдет к концу.

Обсуждение подстегнула статья агентства Bloomberg, в которой со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, утверждается, что в администрации президента активно рассматриваются варианты трансфера власти, которые позволят Путину как можно дольше оставаться у руля. В качестве одного из возможных сценариев агентство назвало объединение Беларуси и России в единое новое государство, лидером которого стал бы Путин.

Михаил Кирилюк

С одной стороны, есть определенные плюсы:

Россия в целом страна более богатая, чем Беларусь, и быть гражданином более богатой страны все таки приятнее, чем бедной, так ведь? Иначе бы люди не ехали на ПМЖ из Таджикистана в Россию, из России в Германию, из Германии в США, из США в Калифорнию (хуже всего калифорнийцам - им сваливать некуда :) )

В России больше пенсии, чем в Беларуси. Почему бы не порадоваться за своих родителей? Ну и за себя в старости :)

Очевидно, после присоединения, Россия будет показательно вкладывать какие то финансы в развитие "белорусской области" и всячески демонстрировать благополучие вновь приобретённых краев.

В целом, у России достаточно природных ресурсов, которые она экспортирует и на обозримом сроке человеческой жизни их будет достаточно, чтобы население большой северной страны не голодало.

Если Беларусь станет частью России - очевидно, законодательство будет приводится в соответствие с российским. Для маленькой юридической фирмы, которая работает на белорусский рынок , будет выгодно, если этот сравнительно небольшой рынок вдруг кратно вырастет.

С другой стороны - должны же быть и минусы, правда? Не бывает же такого, чтобы какое то явление имело в себе только позитивную сторону :)

Во-первых- Россия постоянно с кем то воюет. Отцу еще при СССР настойчиво предлагали ехать добровольцем в Афганистан. Удалось не поехать. Уроженцу Гродно лететь воевать в Кабул за интересы Москвы ? Ммм, как заманчиво. Затем было две войны в Чечне. Затем - короткая война с Грузией. И прямо сейчас Россия воюет с Украиной и в Сирии.

Хочу ли я, чтобы моего сына отправляли на войну за интересы русского правительства в Сирии или ещё каком ххх-стане ?

За что воевала Беларусь последние 30 лет? В основном , за урожай :)

Уровень коррупции в России ощутимо выше чем в Беларуси. В известном рейтинге Transparenсy International в 2018г Беларусь на 69 месте , Россия на 136 месте (из 180 стран). С 2012 года Россия с 133 места в рейтинге опустилась на 136, Беларусь - с 129 места поднялась на 69. Это статистически. Но субъективно, также и уважаемые россияне отмечают, что белорусы какие то более законопослушные. Как юрист отмечу, что вопросы "а можно ли купить судью" и "а можно ли порешать как то вопрос" мы все таки чаще слышим от соседей с востока и юга, чем от сограждан :)

Юридический аспект. После присоединения в любой форме Беларусь станет Крымом номер 2. Признаюсь, мысль не новая, услышал этот тезис впервые в выступлении В.Прокопени и думаю, он прав. Уже сейчас понятно, что с русским дипломатическим авторитетом на международной уровне - прощай пвт, прощай мини айти оффшор, прощай филиалы международных компаний в Минске.

Привет международная изоляция.

Это пока мы жили в Беларуси, мы получали больше всего шенгенских виз в мире на душу населения. И люди ездили летом в Барселону, зимой катались на лыжах в Закопанах и круглый год гоняли на выходные за покупками в Вильнюс (кто побогаче- в Париж, Рим).

А теперь - скажем привет курортам Крыма и Краснодара!

Превращение из маленькой околоевропейской страны в восточную окраину федерации. С уровнем мигрантов и преступности характерным для общефедерального российского.

​Бойлерная

Bloomberg пишет, что Крым скоро пополнится Белоруссией. Судя по тому накалу страстей, который существует между двумя странами, этот сценарий сейчас в активной проработке, только вот место Лукашенко в этой конфигурации его не устраивает.

BFM.ru приводит комментарий Константина Симонова:

Белоруссия, конечно, один из сценариев, который аккуратно прорабатывается. Намеки совершенно очевидны. Посмотрите, например, посол России в Белоруссии открыто говорит, что он готов встречаться с белорусской оппозицией, идет серьезное давление на Лукашенко, и наконец-то хоть начали считать деньги по нефтяному вопросу, по газовому вопросу никаких уступок. Совершенно очевидно, что это давление носит не просто какой-то аппаратный характер, это сознательно опубличивается. Естественно, Минск считывает сигнал, но и мы все этот сигнал считываем. Но я абсолютно убежден, нет такого плана, что Путин собрал Кириенко, еще каких-то мудрецов, сказал: ребята, я принял решение, продляю полномочия через объединение стран, давайте предложения по реализации нашего политического тайного нацпроекта.

НЕЗЫГАРЬ

Все эти «белорусские» и «казахстанские» варианты транзита власти - всего лишь «дымовая завеса».

​Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал все эти рассуждения "вольными упражнениями, которые не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле". Цитируемые в статье Bloomberg политологи отозвались на комментарии Пескова и на дискуссию, развернувшуюся в медиа.

Аркадий Дубнов

Может быть, его расстроила одна из моих цитат, которой заканчивается эта статья - «Путин может только позавидовать» действиям Назарбаева, сказал Дубнов. «Это не сработает для него».

Но ведь правда, не сработает, такую Даригу как у Назарбаева, народу уже поздно предлагать

Андрей Колядин

Мне уже начали присылать бредовые статьи про заговор элит и модели передачи власти от Путина к Путину.

Я всего лишь сказал, что Назарбаев мудрый человек и реализуемый им процесс трансферта власти мог бы подойти и к России тоже. А на вопрос «где обсуждается эта тема?» ответил - Везде. На лавочках. На кухнях. В сми. На пляже. В АП. В Госдепе...

и вот - буря в стакане:

«Экс-сотрудник администрации президента, а ныне политический консультант в Кремле Андрей Колядин заявил изданию, что переходный процесс, похожий на происходящий в Казахстане, активно обсуждался в Москве. «Сценарий Назарбаева может удовлетворить политическую элиту, которая хочет иметь арбитра, способного повлиять на процесс после вступления в должность преемника», - сказал он.

Различия между российским и казахстанским лидерами анализирует на "Карнеги.ру" Татьяна Становая:

Определенное формальное сходство между казахстанским и будущим российским транзитом, конечно, есть. Назарбаев ушел, но остается. Он возглавил Совет безопасности с полномочиями, которые ставят его выше президента и правительства, сохранил за собой лидерство в партии власти и формализовал статус елбасы – лидера нации.

В такой ситуации можно спокойно отойти от рутины, сбавить темп работы, гарантируя при этом безопасность себе и семье, а также застраховаться от ошибок преемника. Даже если новый президент Токаев не справится или попросту подведет, ему на смену придет дочь Дарига, ставшая спикером Сената, вторым человеком в иерархии. Страховочный механизм, как назвали его наблюдатели. Разве не об этом мечтает Путин?

Однако у казахстанского эксперимента есть несколько особенностей, которые делают его не самым привлекательным для российского лидера.

Многие ассоциируют Путина с Назарбаевым, но вряд ли это делает сам Путин. Он на 12 лет моложе Назарбаева и, скорее всего, видит в своем казахстанском коллеге Бориса Ельцина – первого постсоветского лидера России, которой тоже добровольно ушел в отставку и передал власть заранее подобранному преемнику. Так что в этом смысле не Казахстан обогнал Россию в деле транзита, а Россия, причем много лет назад. <...>

У российского лидера совсем иная психология. Можно долго спорить о путинизации системы, но он менеджер, геополитический предприниматель, авантюрист, а никак не отец нации – в противном случае ему пришлось бы гораздо больше работать над тем, чтобы сохранять и лелеять близость к народу. Путин же не только дистанцировался и охладел к людским проблемам, но откровенно страдает от народного непонимания и разницы повесток.

Он оторвался не только от народа, но даже от российских элит, слившись с государством как бессубъектной машиной, чье самосохранение и экспансия в его понимании обеспечивают благополучие и первых, и вторых.

О возможных проблемах, связанных с теми или иными схемами передачи власти, пишет Кирилл Рогов:

Суть персоналистского режима состоит в том, что «лидер» выступает гарантом транзакций, которые не могут быть гарантированы обычным, формально действующим законом. Его власть возникает в процессе перезаключения этих сделок. Модель «преемника» призвана разрешить эту проблему: «преемник» принимает на себя обязательства по сохранению части прежних сделок. Однако, как мы хорошо видели на примере Ельцина – Путина и Путина – Медведева, провести четкую грань между сукьюритизированными и несекьюритизированными сделками сложно. Граница сама по себе становится политическим дестабилизатором, вопросом о власти.

Не является панацеей и механизм «тандема». Персоналистская (патронажная, патрональная) власть работает не как норма, а как поведенческий образец. Грубо говоря, правителем является тот, к кому больше представителей элиты бегает для решения своих проблем. Но для того, чтобы они бегали, их проблемы здесь должны решаться. Или не решаться, и тогда они не будут бегать. И не будет здесь власти, а будет она в другом месте – где они решаются.

Назарбаевский сценарий решения всех этих проклятых вопросов персоналистского авторитаризма нам еще предстоит увидеть. Однако даже за пределами этой неизвестности случаи назарбаевского Казахстана и путинской России не слишком сопоставимы. Назарбаев – это авторитарная success story. Дело не только в том, что Назарбаев является действительным учредителем казахской государственности (в то время как Путин захватчиком, пытяющимся ее пересоздать). Дело еще и в том, что Назарбаев – это уникальный случай успешной имплементации горбачевского модернизационного центризма. Это удивительная история, которая заставляет нас несколько иначе посмотреть и на самого Горбачева. (Но это отдельная тема.) Путин же является эксцентричным радикалом, стремящимся пересмотреть историю предыдущих 20 лет. И это усилие форматирует его контр-модернизационные политики.

Многим комментаторам идея, что Путин будет пытаться удержать власть, кажется, мягко говоря, не новой.

Роман Попков

В связи с Назарбаевым российские политологи, всякие там татьяны становые, продолжают обсуждать, как же Путин будет решать вопрос власти после 2024 года.

«Вариант с досрочным уходом на пост главы Совета безопасности не раз всплывал и в российских дискуссиях о транзите. Среди других разновидностей этого сценария — переход на пост главы Госсовета или еще какого-то коллегиального органа, который позволил бы сохранить функции стратегического и геополитического управления, а также обеспечил бы право вето на решения преемника».

И так далее и тому подобное. Спокойненько, аналитичненько. Как будто речь идет не о конституционном перевороте, не об окончательном разрушении основ конституционного строя и республиканской формы правления, а о чем-то приличном и академичном.

Какое-то нравственное и эмоциональное отупение у людей. Я иначе не могу расценивать вот эту способность буднично рассуждать о государственном преступлении как о чем-то нормальном.

​Федор Крашенинников

Блумберг насмешил своим широко растиражированным сообщением про то, что в Кремле-де ищут способы оставить Путина у власти.

Вот-так новость! Кто бы мог подумать! Человек уже 20 лет, поперек всем законам и правилам, существовавшим на момент своего прихода во власть, руководит - и вот вдруг озаботился, как бы ему взять и удержать власть!

Да и что там искать-то способы? У нас что, есть какие-то институты и нерушимые правила, которые надо хитроумно обходить? Это какие? Дырявая конституция, которая вообще ничего не гарантирует и не регулирует в практическом смысле? Услужливый Конституционный суд? Федеральное Собрание подхалимов? Назначеннные Путиным же губернаторы, судьи и прокуроры?

Путину не надо ничего изобретать, к сожалению. Он может делать что угодно и править до последнего своего часа и помешать ему могут только стаи черных лебедей.

Эль Мюрид

В президентской администрации рассматриваются различные варианты, которые позволят Владимиру Путину остаться у власти как можно дольше, сообщили Bloomberg три источника, близкие к Кремлю.

Говоря откровенно, если для Блумберг это новость, то с профпригодностью его сотрудников явные проблемы. Признаки подготовки узурпации власти были очевидны еще на предыдущем сроке Путина, и весь нынешний срок будет посвящен только одной проблеме - как продлить пребывание Путина на первом посту бесконечно. Все эти ваши майские указы и озабоченность судьбой страны на камеру - просто необходимый ритуал, унылый, скучный и совершенно неинтересный. Ключевая задача только одна.

Конечно, то, что Россия стала каким-то Зимбабве, для нас в какой-то степени унизительно, хотя с другой стороны, без молчаливого согласия населения с такой постановкой вопроса сделать это было бы крайне непросто. Тем не менее, все молча или даже с одобрением и пониманием отнеслись к совершенному ранее государственному преступлению, когда налицо был преступный сговор с целью захвата власти, выразившийся в промежуточном правлении Медведева. Оба "президента" и не скрывали своей договоренности о том, что Медведев просто просимволизирует соблюдение демократической процедуры, после чего столь же безропотно вернет чужое место владельцу. Конституционный суд сделал вид, что не заметил сговора и освятил право третьего срока буквальным толкованием Конституции, хотя у любого закона есть не только буква, но и дух - контекст, в котором принимается та или иная норма. Два срока пребывания на посту президента вводились как раз с целью предотвращения узурпации власти, но никто не предполагал, что к власти придут ребята, чья профессия - игра в наперстки. Все знают, что перед ними мошенник, но все делают вид, что верят - он на самом деле может проиграть тому, кого намерен ободрать как липку. Включая и того, кого обдирают. <...>

Трансферт (а по сути, захват и удержание власти криминальным сообществом), вне всякого сомнения, будет осуществлен. Сценарий, по которому произойдет это событие, имеет глубоко второстепенное значение.

Хотя есть и те, кто готов видеть Путина у руля вечно.

Сергей Марков

Западные агенства больше всего интересует, будет ли Путин использовать модель Назарбаева ухода в отставку. Отвечаю. Вряд ли, потому что, 1. Казахстан в отличии от России, не под ударом. Командующий воюющей армии не может уйти в отставку без угрозы немедленного поражения. 2. В Конституции Казахстана закреплен статус Назарбаева - Елбасы, отец нации. Такого статуса в европейской России у Путин быть не может. 3. Путину до 79 лет еще почти 15 лет. Путин молод, здоров, энергичен. Пусть еще проработает на страну, погребет на галерах.

Как можно любить президента, демонстрирует бизнесмен, член Общественного совета министерства промышленной политики аннексированного Крыма - после своего недавнего поста он, по его собственным словам, "проснулся звездой интернета".

Михаил Демурия

О силе личности Президента Путина.

Когда он зашёл в зал, казалось, лампы засветились ярче. Мы все встали и я почувствовал как невольно на моём лице растянулась улыбка, словно это был мой ближайший родственник, с которым мы не виделись 100 лет. Возникло желание подойти и обнять его, крепко пожав руку. Обернулся на присутствующих - такая же реакция, у всех счастливые улыбки на лицах. Присели, он заговорил. В ту же секунду я услышал, как громко забились сердца моих соседей от волнения, а воздух наэлектризовался до предела. Но такое состояние длилось пару минут, до первой его шутки и улыбки.

Затем напряжение и вовсе прошло, а присутствующие так расслабились, что рьяно тянулись за микрофоном, порой выхватывая его из рук.

Я пытался внимательно слушать Президента и вопросы к нему, тянул усердно руку, но мозг в первые минуты встречи был поражен каким-то "вирусом счастья" что-ли. Я не мог поверить, да и представить себе, что вот этот человек, самый обычный русский человек сидящий в 3-х метрах от меня, своей волей, твёрдостью и профессионализмом исполнил нашу крымскую мечту. Это он услышал наши голоса, это он принял окончательное решение, это он вернул Крым домой в Россию. Безмерная благодарность! Сон. Ущипните меня!

Сила. Колоссальная, мощная сила исходила от него. Несмотря на его доброжелательный взгляд, шутки и расположение, казалось, что он излучает с мощностью термоядерного реактора такую добрую и мощную энергию в Мир, что все рядом присутствующие могут в секунду излечиться от самых неизлечимых болезней. Эта невероятная энергетика Президента явление не объяснимое. Не все к ней могут быть готовы. Эта сила есть только у Великих людей и он, безусловно, один из них. Он может одним взглядом испепелить любого врага и похвалить союзника. Именно его "термоядерная сила" нужна сейчас крымчанам, россиянам, всей России да и всему Миру конечно. На него весь Мир и смотрит не отрывая взгляд, кто-то с животным страхом, кто-то с уважением, кто-то с ненавистью, а кто-то с любовью. Но нет в Мире ни одного равнодушного человека по отношению к нашему Президенту!

Великой Россией должен управлять Великий человек и это наш с вами Путин В.В.