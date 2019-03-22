Медведев встретился с кандидатом в президенты Украины Бойко

В Подмосковье прошла встреча главы правительства России Дмитрия Медведева и главы "Газпрома" Алексея Миллера с кандидатом в президенты Украины от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрием Бойко и членом руководства этой партии Виктором Медведчуком.

Прямую трансляцию начала встречи вёл украинский канал Newsone. Участники встречи сказали, что она проводится по инициативе украинских оппозиционных политиков. Дмитрий Медведев заявил, что отношения между Россией и Украиной находятся "в состоянии глубокого кризиса", и поэтому очень важно обсудить с украинскими представителями "некоторые вопросы взаимодействия между нашими странами". Особый акцент Медведев сделал на российско-украинских отношениях в газовой сфере - по его словам необходимо "определиться, что делать дальше" после истечения контракта о транзите газа через Украину. Российский премьер обвинил власти Украины в нежелании обсуждать с Москвой вопросы экономического взаимодействия.

Бойко и Медведчук, обращаясь к Медведеву, подвергли критике действия нынешних властей Украины, обвинив их в повышении тарифов на газ. Они предложили Медведеву обсудить возобновление прямых поставок российского газа на Украину, а также создание газотранспортного консорциума для транзита газа через Украину. Алексей Миллер сказал, что это возможно.

О встрече заранее не сообщалось, и неясно, почему российский премьер решил обсудить газовые и другие экономические вопросы с представителями украинской оппозиции. Представители властей Украины пока не комментировали встречу.

Бойко, по опросам, претендует на голоса примерно 10 процентов избирателей и четвёртое или пятое место на президентских выборах, назначенных на 31 марта. Его и Медведчука называют на Украине пророссийскими политиками.

Ранее в пятницу Бойко заявил, что не исключает коалиции в Верховной Раде с партией "Батькивщина" другого кандидата в президенты - Юлии Тимошенко. В "Батькивщине" такую возможность отвергли.

Виктор Медведчук - хороший знакомый и кум президента России Владимира Путина. По данным украинских журналистов, он нередко встречается и с президентом Украины Петром Порошенко, несмотря на то, что выступает с критикой властей Украины.

Встреча вызвала живую реакцию в соцсетях - как среди российских, так и украинских пользователей.

Serge V. Berezhnoy

В визите Бойко и Медведчука в Москву мне интересно только то, как среагирует на него Банковая, больше ничего. Если реакции Банковой не будет, естественно возникнет предположение, что эти зайчики получили какие-то официальные полномочия на ведение переговоров. Потому что для частного визита как-то не тот полет, ну вот совсем не тот. Плюс полное медиа-сопровождение от двух крупных телеканалов, понятно каких.

Пул N3

Визит Бойко и Медведчука в Москву - это те самые сепаратные переговоры генерала Вольфа с союзниками, которые должен был сорвать Штирлиц. В сущности, обсуждение условий капитуляции​

Юрий Бутусов

Премьер-министр Медведев и глава "Газпрома" Миллер в Москве проводят торжественную встречу с нашими предателями - лидером сепаратистской партии Оппоблок Бойко и кумом Путина Виктором Медведчуком. Россия демонстрирует не просто своих кандидатов на выборы в Украине. Путин показывает, что он строит новую систему влияния в самом Киеве. Путин дал Медведчуку нефтегазовое месторождение в Тюмени, ненфтеперерабатывающий завод в Ростовской области, и трубопровод "Прикарпатье Западтранс", который качает топливо в Украину по согласию наших властей.

И вот на сверхприбыли от этой торговли Медведчук купил два телеканала, и принадлежащий ему 112 транслирует встречу в Москве в прямом эфире. И покупает политическое влияние, и показывает, что попытки подорвать Украину изнутри будут продолжаться. И после эфира на своем личном самолете Медведчук прилетит с Бойко в Украину, потому что у него и в этом свои привлегии.

Враг, настоящий враг среди нас, не бутафорский, не выдуманный, враг, у которого большой офис с охраной в центре Киева, враг, который всеми силами показывает свои растущие силы и готовность подыграть Кремлю.