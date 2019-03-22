Дональд Туск о дате Брекзита: "12 апреля – это новое 29 марта"

Лидеры Евросоюза согласились отсрочить Брекзит по двум возможным сценариям — в зависимости от того, ратифицирует ли британский парламент соглашение о выходе или нет. Британский премьер-министр Тереза Мэй приняла условия, предложенные на саммите в Брюсселе. Она призвала Палату общин проголосовать за соглашение с ЕС и завершить, таким образом, период "неопределённости", сообщает RFI.

После многочасовых переговоров лидеры ЕС решили, что если британский парламент на следующей неделе одобрит проект договора, который ранее был отклонён, то Брекзит отложат до 22 мая. Если же Палата общин в третий раз отвергнет соглашение, британские власти должны будут до 12 апреля сообщить о своих дальнейших действиях.



Изначально выход Великобритании из Евросоюза планировался 29 марта. Теперь, как выразился глава Евросовета Дональд Туск, "12 апреля — это новое 29 марта". До этой даты, по его словам, возможны либо ратификация британским парламнтом соглашения с ЕС, либо выход Великобритании из ЕС без договора (no deal), либо перенос Брекзита на долгий срок и даже отказ Британии от выхода из Евросоюза.



Тереза Мэй просила европейских коллег перенести дату Брекзита на 30 июня, но эту просьбу отклонили из-за юридической проблемы в связи с выборами в Европарламент, намеченными на 23–26 мая, в которых Великобритания уже решила не участвовать.



Соглашение между Лондоном и Брюсселем об условиях выхода Британии из Евросоюза было дважды отвергнуто Палатой общин. Теоретически оставалась возможность выйти из ЕС без соглашения, однако британский парламент также отказался от такой перспективы.