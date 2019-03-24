На сайте Радио Свобода 15 февраля 2019 года была опубликована статья "Они действовали шантажом", посвященная деятельности ООО "Конкорд" (генеральный директор Евгений Пригожин) на рынке школьного и дошкольного питания в Москве. В ответ на эту публикацию редакция получила претензию от общества "Комбинат питания Конкорд" о защите деловой репутации.

Рассмотрев это требование, редакция приняла решение об удалении публикации "Они действовали шантажом" в связи с тем, что информация, изложенная в ней, не может быть подтверждена публично без риска для наших источников. Мы не располагаем достоверными сведениями о том, что ООО КП "Конкорд" является монополистом на рынке школьного и дошкольного питания в Москве. Мы также не можем предоставить достаточных прямых доказательств совершения представителями ООО КП "Конкорд" каких-либо незаконных, недобросовестных или мошеннических действий, в том числе в отношении контрагентов и партнеров ООО КП "Конкорд".

Напомним, что столичные власти признали факт массового заражения воспитанников детских садов дизентерией, а Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело. Родители пострадавших детей подали коллективный иск к компании "Конкорд" с требованием выплаты компенсации.

Управление Роспотребнадзора по Москве признало 127 случаев заражения болезнью в образовательных учреждениях. Предполагаемой причиной заболевания в ведомстве назвали некачественный творог, который поставлялся в детские сады предприятием "Чаплыгинмолоко" в Липецкой области. "Конкорд" отказался сотрудничать с "Чаплыгинмолоко" и подал иск к компании о возмещении убытков. Ранее комбинат питания полностью отрицал свою вину в отравлении детей. "Конкорд" также отказался от претензий к московскому управлению Роспотребнадзора, обнаружившему на комбинате творог с кишечной палочкой. Ранее компания требовала в суде отменить решение об административном наказании, которое вынесло московское управление Роспотребнадзора 25 января.