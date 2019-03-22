"Исламское государство" утратило контроль над территориями в Сирии

Белый дом подтвердил заявление Министерства обороны США о том, что "террористическая группировка "Исламское государство" полностью утратила контроль над сирийскими территориями.

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан доложил эту новость президенту США в то время когда Дональд Трамп направлялся на своём президентском самолёте на Флориду.

Об этом сообщила журналистам в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Накануне Сирийские демократические силы, поддерживаемые Соединенными Штатами, объявили об успешном завершении штурма города Багуз на юго-востоке Сирии, последнего оплота террористической группировки на сирийской территории. В декабре 2018 года Дональд Трамп заявлял, что "Исламское государство" в Сирии побеждено. Заявление президента прозвучало вскоре после того, как стало известно о готовящемся выводе американских войск из Сирии.

Решение Трампа о выводе американского контингента вызвало критику со стороны Конгресса и союзников США. Позднее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал полное уничтожение группировки "Исламское государство" как одно из условий вывода американских военных из Сирии.