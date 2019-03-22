Walt Disney объявила о закрытии Fox 2000, выпустившей "Шпионский мост"

Компания Walt Disney объявила о закрытии подразделения 21st Century Fox под названием Fox 2000, сообщается в американской прессе.



Студия Fox 2000, созданная в конце 1990-х годов, специализировалась на среднебюджетных картинах и за 20 лет своей работы выпустила немало кассовых картин, среди которых, были и настоящие хиты. По оценке Би-би-си, в пятёрку таких "лучших фильмов" вошли "Тонкая красная линия" (1998), "Бойцовский клуб" (1999), "Дьявол носит Prada" (2006), "Жизнь Пи" (2012), "Шпионский мост" (2015).

Disney впервые объявила о сделке по приобретению активов 21st Century Fox в конце 2017 года – тогда ее стоимость оценивалась в 52 миллиарда долларов. Позднее о желании приобрести 21st Century Fox заявила компания Comcast, что вынудило Disney повысить ставки.

На этой неделе Disney объявила о завершении сделки, сумма которой составила 71,3 миллиарда долларов.