Massive Attack, Pussy Riot, философ Ноам Хомский и другие музыканты и мыслители выпустят пластинки, сделанные из рентгеновской плёнки. На них записаны их ранее неизданные треки, эти релизы будут сделаны в рамках акции против цензуры.

Записи продадут на аукционе, деньги пойдут на поддержку Университета андеграунда — благотворительной организации, занимающейся образованием в области культуры. В рамках проекта так же выпущены фильмы и книги об истории музыки "на костях" — распространения современной музыки в Советском Союзе на пластинках, сделанных из рентгеновской плёнки.