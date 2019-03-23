Министр юстиции Израиля назвала в рекламе фашизм "запахом демократии"

Министр юстиции Израиля Айелет Шакед в предвыборном ролике партии "Новые правые" распылила на себя парфюм с маркой "фашизм", заявив, что он пахнет "запахом демократии". В момент распыления закадровый голос произносит слова "судебная реформа", "разделение властей" и "ограничение Верховного суда" — это предвыборные обещания Шакед на предстоящих выборах в израильский парламент.

Видео вызвало смешанные отклики в израильских социальных сетях, пишет сайт газеты "Едиот ахронот". Противники "Новых правых" замечают, что для избирателя из видео запомнится ассоциация с фашизмом, отмечает издание News.ru.co.il.

На 9 апреля в Израиле назначены досрочные выборы в парламент страны — Кнессет. Шакед — один из лидеров "Новых правых", одно из её предвыборных обещаний — отменить судебный надзор Верховного суда Израиля над Кнессетом и предоставить парламенту право назначать судей, пишет The Times of Israel. Политические противники "Новых правых" называют эту реформу "прото-фашисткой".