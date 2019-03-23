В Хасавюрте почти 90 человек госпитализированы с острой кишечной инфекцией. В Министерстве здравоохранения Дагестана сообщают, что среди пострадавших 72 несовершеннолетних. В ведомстве утверждают, что состояние больных преимущественно "легкой степени", тяжелых случаев не зарегистрировано.
В Министерстве также заявили, что ещё накануне в город выехала бригада специалистов Республиканского центра инфекционных болезней.
Роспотребнадзор республики выясняет причины отравления. По предварительным данным, причиной болезни стала некачественная вода, сообщает "Кавказ.Реалии".
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