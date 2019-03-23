Решение о Голанских высотах – предупреждение Ирану и России

Администрация Дональда Трампа готовит официальный документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, захваченными Израилем в результате войны 1967 года. Президент Трамп может подписать его на следующей неделе, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме. Известие о готовности Дональда Трампа признать аннексию Израилем Голанских высот вызвало критику в Европе и на Ближнем Востоке, однако многие американские политики поддерживают это решение.

Более пяти десятилетий Голанские высоты – стратегическое плато на израильско-сирийско-ливанской границе – в глазах Вашингтона, как и ООН, были оккупированной территорией, которую рано или поздно Израиль возвратит Сирии в обмен на мирное соглашение и гарантии безопасности, как он когда-то возвратил Египту Синайский полуостров. Причем примирение Израиля и Сирии было среди приоритетов американской внешней политики. С 90-х годов американские госсекретари выступали в роли активных посредников между Сирией и Израилем. Администрация Барака Обамы, например, питала особые надежды на Башара Асада, считая его реформатором, вплоть до начала гражданской войны в Сирии в 2011 году. В 1981 году, когда Израиль аннексировал оккупированные Голанские высоты, президент Рейган приостановил действие соглашения о стратегическом сотрудничестве с Израилем. Поэтому когда на странице Дональда Трампа в Твиттере в четверг появилось сообщение, в котором президент Трамп говорит о том, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, то у премьер-министра Израиля Нетаньяху, встречавшегося в тот самый момент с госсекретарем США Помпео, были все основания провозгласить: "Трамп только что совершил исторический шаг".

Как пишет газета The New York Times, Госсекретарь США Майк Помпео, судя по всему, был взят врасплох этой новостью, поскольку лишь несколько часов назад он убеждал своих израильских собеседников, что позиция Белого дома касательно Голанских высот остается неизменной.

Президент Трамп дает понять России, Ирану, Сирии, что США не намерены уходить из этого региона

Между тем известно, что Нетаньяху активно лоббировал Белый дом, пытаясь добиться крупнейшей внешнеполитической победы накануне парламентских выборов в Израиле. Эта идея поддерживается многими американскими законодателями, которые считают, что сохранение полного контроля Израиля над Голанскими высотами жизненно важно для обеспечения стабильности в регионе, в то время как в Сирии укрепили позиции враждебные Израилю группировки, поддерживаемые Ираном. Бывшие американские дипломаты, занимавшиеся израильско-арабским конфликтом, высказываются гораздо более осторожно, опасаясь, что президент Трамп вручает противникам Израиля и Соединенных Штатов, различным радикальным группировкам мощный пропагандистский инструмент. Критики замечают, что признание Соединенными Штатами аннексии территории, захваченной в результате войны, пусть и оборонительной, создает сомнительный прецедент.

Как говорит в интервью Радио Свобода американский политолог вице-президент Американского внешнеполитического совета Илан Берман, эта инициатива – еще один пример нетрадиционного подхода президента Трампа к внешней политике:

– За последний год администрация Трампа предприняла ряд шагов с целью укрепить американо-израильские отношения, включая перевод посольства из Тель-Авива в Иерусалим, и это одно из таких решений. Его необходимо также рассматривать в контексте стратегической ситуации в регионе. В то время как Белый дом решил резко сократить американское военное присутствие в Сирии, этим жестом президент Трамп дает понять России, Ирану, Сирии, что США не намерены уходить из этого региона, что Вашингтон внимательно наблюдает за происходящим там, что он безоговорочно поддерживает своих союзников и Соединенные Штаты готовы защищать суверенитет Израиля.

– Как говорят критики, такое решение очень трудно совместить с образом нейтрального посредника в израильско-палестинских переговорах, который пытаются поддерживать США?

Ситуация на северо-восточной границе Израиля в корне изменилась, опасность Израилю многократно повысилась

– Важно помнить, что израильско-сирийские переговоры, начавшиеся во второй половине девяностых годов, оказались в тупике в 2000 году после смерти тогдашнего президента Сирии Хафеза Асада. Эти переговоры не имеют ничего общего с израильско-палестинским мирным процессом. С тех пор прошло почти двадцать лет. Ситуация на северо-восточной границе Израиля в корне изменилась, опасность Израилю многократно повысилась, и оснований для переговоров о передаче Голанских высот Сирии сейчас гораздо меньше, чем прежде. В том, что касается израильско-палестинских переговоров, то Белый дом продолжает работать над так называемой "сделкой века", которая может быть представлена в течение ближайших недель и может дать толчок реальным переговорам между израильтянами и палестинцами сразу после парламентских выборов в Израиле в апреле, – говорит Илан Берман.