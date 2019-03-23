Авторам книги "Россия и Украина. Дни затмения" не дали вылететь в Киев

Главный редактор газеты "Псковская губерния" Денис Камалягин и его коллега Алексей Семенов не смогли улететь из Риги в Киев на самолете авиакомпании Wizz Air. Решение не пустить журналистов на рейс, где они уже были зарегистрированы онлайн, принял сам авиаперевозчик, без участия пограничной службы Украины.

Венгерский лоукостер сослался на ограничения, установленные Украиной для россиян. Согласно этим правилам, мужчины с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет могут посетить Украину только по дипломатическому паспорту, письменному приглашению от близких родственников – граждан Украины или если имеется разрешение на временное или постоянное проживание в стране.

Камалягин и Семенов летели на презентацию книги "Россия и Украина. Дни затмения", которая должна состояться сегодня в Киеве.

"У Дениса и Алексея было приглашение от Центра Гражданских Свобод (Киев). В курсе их визита была погранслужба и представители украинского правительства", – сообщил Радио Свобода организатор мероприятия Александр Захаров.

Книга "Россия и Украина. Дни затмения" издана в 2019 году под редакцией Льва Шлосберга, Алексея Семенова, Дениса Камалягина и Светланы Прокопьевой. Она составлена из статей, которые выходили в газете "Псковская губерния" в 2014 – 2017 году и рассказывали о развитии российско-украинского конфликта. "Псковская губерния" освещала события на Майдане, аннексию Крыма и военные действия на востоке Украины. Газета первой из российских СМИ доказательно сообщила о гибели псковских десантников в боях на Донбассе.

В 2016 году главред газеты Денис Камалягин был задержан в Донецке силами безопасности так называемой Донецкой народной республики и выдворен за пределы подконтрольной сепаратистам территории. Репортаж об этой поездке также вошел в книгу.

Презентация книги "Россия и Украина. Дни затмения" состоялась в Москве 4 февраля в Сахаровском центре а также в Пскове 27 февраля. Предполагалось, что авторы и соредакторы издания смогут представить книгу еще и в Киеве. Теперь киевская презентация пройдет без авторов, отвечать на вопросы аудитории будет только Лев Шлосберг по скайпу из Пскова.