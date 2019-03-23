В Пскове состоялся митинг против химзавода «Титан-Полимер»

В Новосибирске полиция задержала активиста, который толкнул заместителя генерального директора по капитальному строительству завода «Титан-Полимер» Алексея Ермакова на митинге против строительства завода вблизи Пскова. Молодой человек вышел на сцену, когда Алексей Ермаков заявил, что активность пришедших может использоваться в политической борьбе. Участник митинга направился к спикеру, толкнул его, и сразу был остановлен организаторами. Они проводили его назад в толпу. Пожилые женщины, пришедшие на митинг, попытались защитить активиста от полицейских, но не смогли. Правоохранители задержали молодого человека и сопроводили его в автозак.

Ермаков пытался продолжить свое выступление, но был остановлен криками многочисленной толпы: «Вон со сцены!», «Езжай в свой Омск!», «Не верим!». Пенсионеры требовали, чтобы на сцену вышли представители региональной администрации, которая подписывала документы с представителями «Титана», но чиновники на призыв не откликнулись.

Митинг против строительства химического завода вблизи Пскова проходил в центре города, в ходе него против появления предприятия подписались более 1300 человек. Организатором акции было региональное отделение КПРФ.

Лидер коммунистов Петр Алексеенко назвал химзавод «дамокловым мечом, который будет постоянно висеть над регионом».

– Нет химзаводу, вся власть народу! Даешь референдум о проведении строительства в химзаводы. Мы уже подали документы в избирком! – сообщил Петр Алексеенко.

– Мы живем напротив места, где появится этот завод, – сообщили корреспонденту Радио Свобода молодые участницы митинга (на фото). – Лучше мы сегодня выступим, чем завтра будем болеть и видеть, как страдает наша природа. Мы хотим дышать свежим воздухом.

На митинге выступал депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг. Он отметил, что на площадь пришли люди с чувством собственного достоинства, уважающие свою землю. По его мнению, у Псковской области сложился образ чистой земли, которая имеет право на чистое будущее.

– Нынешние власти Псковской области не избраны на честных выборах, у них нет никакого права от имени сотен тысяч людей принимать решения о том, что здесь делать. Это может делать только народ. Кого спросили из людей Псковской области? Никого! Власти считают, что в Псковской области больше нет людей, ни с кем советоваться не нужно. Они не уважают людей, – подчеркнул политик.

Член Молодёжного парламента Псковской области Юлия Белова сомневается в том, что завод сможет обеспечить функционирование эффективных очистных сооружений.

– Наивно полагать, что собственники предприятия будут использовать такие дорогие технологии. Высока вероятность техногенной аварийности, – считает она.

Во время выступлений участников на площадь вышли двое молодых людей в ростовых костюмах динозавров. Они держали в руках плакаты «Не хотим вымирать», «Мы против». После беседы с правоохранительными органами «динозавры» были вынуждены покинуть митинг.

Активист партии «Яблоко» Николай Кузьмин сообщил со сцены, что понимает, чем вызваны эмоции участников митинга.

– Они вызваны недоверием к власти, которая десятилетиями нас обманывает, которая повышает коррупцию до заоблачных высот, но не заботится о нас. Сильная Россия возможна при честном президенте, который соблюдает Конституцию. А сильная область возможна только при губернаторе, у которого нет криминального шлейфа за собой! – заявил Кузьмин.

Первый митинг против строительства химического предприятия прошел в Пскове 3 марта. Тогда на согласованную с властями протестную акцию пришли около 700 псковичей различных политических взглядов. Они потребовали сохранить в Псковской области здоровую экологию и не допустить появления опасного производства вблизи города.

Петицию на сайте Change.org против строительства химического предприятия "Титан-Полимер" в особой экономической зоне «Моглино» уже подписали более 12 000 человек.

В самой компании утверждают, что завод «Титан-Полимер» будет более безопасен для экологии, чем свинокомплексы или птицефабрики. Председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский в своем видеобращении говорил псковичам, где заявил, что новый завод «будет первым по налогам в вашем регионе» и даст более двух тысяч новых рабочих мест. Между тем, на сайте компании говорится о пятистах рабочих местах, а налоги резиденты «Моглино» могут не платить в течение первых десяти лет работы.