В Сомали не менее 15 человек стал жертвами вооружённого нападения

В Сомали группа вооруженных членов террористической группировки Аль-Шабаб в субботу ворвалась в здание Министерства труда в Могадишо. В результате обстрела погибло не менее 15 человек, в том числе заместитель министра труда. Более 20 человек получили ранение. Об этом сообщает Reuters.

Нападавший за рулём автомобиля взорвал машину перед министерством труда, облегчив вооруженной группе вторжение в здание. При взрыве погибли двое гражданских и один военнослужащий, ранение получил служащий министерства. В Сомали суббота рабочий день.

Кроме Аль-Шабаб, ответственность за нападение взяла на себя тесно связанная с ней международная террористическая группировка Аль-Каида. Экстремисты пытаются свергнуть правительство Сомали и установить режим правления, соответствующий идеологии Аль-Шабаб.

Это не первая террористическая атака в Сомали в нынешнем году – в конце февраля, в результате взрыва в центре столицы погибли 24 человека.

В последние несколько месяцев, ВВС США неоднократно бомбили позиции Аль-Шабаб в Сомали.