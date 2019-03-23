Умер бывший израильский разведчик Рафи Эйтан, ему было 92 года

23 марта в возрасте 92 лет умер Рафи Эйтан, бывший разведчик, политический и общественный деятель. Он начал свою карьеру в общей службе безопасности (ШАБАК), затем возглавил оперативный отдел во внешней разведке "Мосад" и отвечал за операцию по поимке нацистского преступника Адольфа Эйхмана, сообщается на сайте Newsru.co.il.

Рафи Эйтан (Хентман) родился в 1926 года в кибуце Эйн-Харод. Его родители приехали в Палестину из России в 1922 году. Во время Второй мировой войны он участвовал в приёме нелегальных иммигрантов.

В 1950 году Иссер Харель, руководитель служб разведки и безопасности Израиля, пригласил его работать в ШАБАК (Общую службу безопасности Израиля). В 1955 году Эйтан, вслед за Харелем, перешёл на работу в "Мосад" и возглавил оперативный отдел, а затем научно-технический отдел.

В мае 1960 года он был руководителем оперативной группы при поимке в Аргентине нацистского преступника Адольфа Эйхмана.

В 1972 году вышел в отставку и занимался бизнесом, в 1978 году по приглашению Ариэля Шарона вернулся на государственную службу и был назначен на пост советника премьер-министра по борьбе с терроризмом.

В 1981 году Рафи Эйтан назначается на пост главы "Лакам", сверхсекретной специальной службы, созданную Израилем в связи со стремлением обзавестись ядерным оружием.

А в 1986 году израильский техник-ядерщик Мордехай Вануну раскрыл и предал гласности сведения о наличии у Израиля ядерного оружия. Сотрудники службы «Лакам», отвечавшей за безопасность центра ядерных исследований в Димоне, не заметили, что Вануну пронёс на охраняемый объект фотоаппарат и долгое время снимал секретные объекты. Вануну был похищен агентами израильской внешней разведки «Моссад» в Риме и вывезен в Израиль.

После этих провалов «Лакам» был распущен, его руководитель Рафи Эйтан отправлен в отставку, а функции переданы другим членам разведсообщества.

В 2006 году Эйтан вступил в партию "Гиль", стал депутатом Кнессета 17-го созыва. Был министром по делам пенсионеров в правительстве Эхуда Ольмерта.