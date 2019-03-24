С лайнера у берегов Норвегии вертолётами эвакуировали 300 человек

У берегов Норвегии продолжается операция по спасению пассажиров круизного лайнера Viking Sky, который накануне в штормовом море потерял ход и подал сигнал бедствия.

Судно находилось в нескольких километрах от берега в одном из самых опасных для судоходства мест у норвежского побережья, когда у него вышли из строя моторы. Лайнер, на борту которого было 915 пассажиров - главным образом туристов из США и Канады - и более 450 членов экипажа был вынужден лечь в дрейф, а капитан запросил о помощи.

По Интернету разошлось видео с борта лайнера, опубликованное в твиттере одной из пассажирок - писательницей и ЛГБТ-активисткой Алексус Шеппард. На нём видна сильнейшая качка, из-за которой от борта к борту перемещаются тяжёлые предметы, рушится потолок.

В спасательной операции были задействованы вертолёты. На них были эвакуированы более 300 пассажиров. 16 из них госпитализированы с травмами.

Впоследствии к Viking Sky подошёл буксир. По последним сообщениям, на круизном лайнере удалось запустить три из четырёх моторов, и он на буксире идёт в ближайший норвежский порт.