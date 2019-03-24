Госдепартамент США осудил приговор Павлу Грибу

Госдепартамент США осудил вынесенный в России приговор гражданину Украину Павлу Грибу и потребовал его освобождения.
Представитель Госдепартамента Роберт Палладино заявил, что Гриб стал жертвой преследований из-за того, что противостоял российской агрессии против Украины.
"Россия должна немедленно вернуть его Украине и снять обвинения", - говорится в заявлении. Там также отмечено, что в США обеспокоены состоянием здоровья 20-летнего осуждённого.
С призывом отменить приговор выступило украинское Министерство иностранных дел. В заявлении на сайте ведомства приговор российского суда назван "неправомерным" и основанным на "сфальсифицированных обвинениях". Кроме того, в Киеве заявили о нарушении норм международного права в том числе из-за "брутального похищения Павла Гриба в городе Гомель" в Белоруссии.
Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в пятницу приговорил украинца Павла Гриба к шести годам колонии общего режима по обвинению в содействии терроризму. По версии следствия, он склонял знакомую устроить взрыв в школе в Сочи. Сам Гриб отрицает обвинения.
- Украинский студент Павел Гриб пропал в августе 2017 года на территории Белоруссии. Туда он приехал на встречу со своей знакомой. Позднее его нашли в краснодарском следственном изоляторе. Родственники и адвокаты Гриба считают, что он был похищен российскими спецслужбами.
- Киев требует освобождения украинского гражданина и говорит о провокации российских спецслужб.
- Правозащитники высказывают опасения в связи с состоянием здоровья Павла Гриба.
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