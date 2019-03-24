Госдепартамент США осудил приговор Павлу Грибу

Госдепартамент США осудил вынесенный в России приговор гражданину Украину Павлу Грибу и потребовал его освобождения.

Представитель Госдепартамента Роберт Палладино заявил, что Гриб стал жертвой преследований из-за того, что противостоял российской агрессии против Украины.

"Россия должна немедленно вернуть его Украине и снять обвинения", - говорится в заявлении. Там также отмечено, что в США обеспокоены состоянием здоровья 20-летнего осуждённого.

С призывом отменить приговор выступило украинское Министерство иностранных дел. В заявлении на сайте ведомства приговор российского суда назван "неправомерным" и основанным на "сфальсифицированных обвинениях". Кроме того, в Киеве заявили о нарушении норм международного права в том числе из-за "брутального похищения Павла Гриба в городе Гомель" в Белоруссии.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в пятницу приговорил украинца Павла Гриба к шести годам колонии общего режима по обвинению в содействии терроризму. По версии следствия, он склонял знакомую устроить взрыв в школе в Сочи. Сам Гриб отрицает обвинения.