В Иркутске прошёл митинг-концерт в защиту Байкала

В Иркутске 24 марта прошёл митинг "За чистый Байкал". На набережной в центре города по разным оценкам собрались от пятисот до тысячи человек, сообщил корреспондент "Сибирь.Реалий" с места событий. Акция проходит в форме митинга-концерта. Участники читают стихи, поют песни о Байкале, исполняют танцы, посвященные озеру.​

По данным организаторов, различные акции в защиту Байкала проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Красноярске, Нижневартовске, Сургуте, Томске, Омске, Самаре, а также за рубежом.

Поводом для проведения акции протеста послужило строительство завода по розливу воды на берегу Байкала, в поселке Култук. Под электронной петицией против запуска этого предприятия подписались сотни тысяч человек.​

На митинге говорили не только о заводе (строительство которого в настоящее время приостановлено судом), но и о других проблемах озера: вырубке леса в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, отсутствии очистных сооружений в населенных пунктах на берегах Байкала, сбросе стоков с многочисленных кораблей прямо в акваторию и других.​

Организаторы собирают подписи под обращением к президенту Владимиру Путину. Они просят создать общественный совет при президенте России по вопросам природопользования на территории Байкала; усилить контроль по запрету строительства в незатронутых природных территориях; провести оценку влияния стоков на озеро; построить новые и реконструировать старые очистные сооружения; взять под особый контроль утилизацию отходов и рекультивацию промышленной площадки Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и многое другое.