В Новой Зеландии запретили манифест Тарранта, убившего 50 человек

В Новой Зеландии запретили хранить и распространять манифест Брентона Тарранта, обвиняемого в убийстве 50 человек в мечетях города Крайстчёрч.
Жители страны обязаны удалить копии документа и ссылки на него, если таковые имелись на их домашних компьютерах.
Запрет введён новозеландским агентством по классификации кинофильмов и книг – организации, ответственной за цензуру информации, в которой содержится пропаганда насилия.
В агентстве отметили, что в манифесте Тарранта перечислены места для потенциальных атак в Новой Зеландии и средства, с помощью которых можно их осуществить. Также документ содержит обоснования террористических актов, в том числе – убийств детей.
Ранее правительство Новой Зеландии запретило свободную продажу полуавтоматических винтовок – оружия, которое использовал Таррант при атаке. До даты вступления запрета в силу, 11 апреля, владельцы такого оружия без специальной лицензии должны добровольно сдать его властям. При этом за сданные винтовки они получат компенсации.
- 15 марта в новозеландском городе Крайстчёрч 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант ворвался в мечеть во время дневной молитвы и открыл стрельбу по прихожанам. Расстреляв людей, он сел в автомобиль и доехал до другой мечети, в которой убил ещё нескольких прихожан. В общей сложности погибли 50 человек, десятки были ранены.
- Перед нападением Таррант распространил в интернете манифест, содержащий антииммигрантские, антимусульманские и расистские высказывания. Само нападение Таррант снимал на видео и транслировал в Фейсбуке.
- За несколько минут до нападения он разослал свой "манифест" по 30 адресам, в том числе и в канцелярию премьер-министра.