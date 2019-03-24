В Новой Зеландии запретили манифест Тарранта, убившего 50 человек

В Новой Зеландии запретили хранить и распространять манифест Брентона Тарранта, обвиняемого в убийстве 50 человек в мечетях города Крайстчёрч.

Жители страны обязаны удалить копии документа и ссылки на него, если таковые имелись на их домашних компьютерах.

Запрет введён новозеландским агентством по классификации кинофильмов и книг – организации, ответственной за цензуру информации, в которой содержится пропаганда насилия.

В агентстве отметили, что в манифесте Тарранта перечислены места для потенциальных атак в Новой Зеландии и средства, с помощью которых можно их осуществить. Также документ содержит обоснования террористических актов, в том числе – убийств детей. ​

​Ранее правительство Новой Зеландии запретило свободную продажу полуавтоматических винтовок – оружия, которое использовал Таррант при атаке. До даты вступления запрета в силу, 11 апреля, владельцы такого оружия без специальной лицензии должны добровольно сдать его властям. При этом за сданные винтовки они получат компенсации.