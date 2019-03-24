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В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола

Владимир Путин и митрополит Иларион во время церемонии вручения государственных наград в Кремле, Москва, 22 сентября 2016 года

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Глава отдела внешних церковных связей Русской православной церкви Митрополит Иларион назвал операции по смене пола кощунством и преступлением.

В эфире телеканала "Россия24" Иларион заявил, что "церковь никогда не признает те извращения, которые существуют во многих западных странах, когда, например, ребёнку с самого детства, едва ли не с младенчества, внушают, что есть биологический пол, а есть тот пол, который он может сам себе выбрать".

Митрополит призвал наказывать родителей за такие действия в уголовном порядке.

Он также добавил, что "если мужчина, переделанный в женщину, захочет креститься, он всё равно будет крещён как мужчина".

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