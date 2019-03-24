В Минске в честь Дня Воли прошёл митинг-концерт

В Белоруссии проходят праздничные мероприятия в честь Дня Воли. Это годовщина провозглашения независимой Белорусской народной республики 101 год назад. В Минске проходит согласованный с властями митинг-концерт. Со сцены выступили представители белорусской оппозиции и ряд музыкальных групп. По данным организаторов, собрались не менее двух тысяч человек, многие - с национальной символикой, бело-красно-белыми флагами.

После митинга был задержан один из ораторов, Змицер Дашкевич.

В Гродно, в Коложском парке, накануне прошел митинг и большой праздничный концерт в честь Дня Воли. Мероприятие было разрешено городскими властями и, по оценкам организаторов, собрало более четырех тысяч человек. В организации принимали участие активисты не только из Гродно, но и из Минска.

Шествие в субботу прошло также в Бресте. День Воли отметили и белорусы в Варшаве.

В прежние годы власти почти всегда запрещали мероприятия в честь Дня Воли и задерживали их участников. Ситуация изменилась в прошлом году. Акции в центре Минска по-прежнему не согласуются, но против их проведения в других местах власти не возражают. За национальную символику, как в прежние годы, также не задерживают.