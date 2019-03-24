В Санкт-Петербурге прошёл митинг за свободные выборы

В Санкт-Петербурге на площади Ленина прошёл согласованный с местными властями митинг под названием "Петербургу – свободные выборы". Его организаторами выступили представители партий "Яблоко", "Парнас", "Партия роста", "Справедливая Россия", "Партия перемен", "Либертарианская партия", а также движений "Открытая Россия", "Весна" и "Бессрочный протест".

Акция была посвящена предстоящим в сентябре выборам губернатора города и депутатов местных советов. Одновременно с этим её приурочили к 30-летию выборов народных депутатов СССР, которые прошли 26 марта 1989 года, и которые, по мнению организаторов сегодняшнего митинга, были и остаются по сей день самыми свободными и честными выборами в новейшей истории страны.

По итогам акции, на которую пришло несколько сотен человек, была принята резолюция, зачитанная со сцены депутатом законодательного собрания Санкт-Петербурга Борисом Вишневским. Участники митинга потребовали от властей отменить на выборах всех уровней муниципальные фильтры и процедуру досрочного голосования, а также снизить необходимое для участия в губернаторских выборах количество подписей избирателей.

Кроме Бориса Вишневского, на митинге выступили депутаты законодательного собрания Оксана Дмитриева и Максим Резник, лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" Марина Шишкина, председатель "Открытой России" Андрей Пивоваров. Последний, в частности, призвал власти не допустить фальсификаций на сентябрьских выборах, отметив, что реальный рейтинг исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова не сорок восемь процентов, как сообщил несколькими днями ранее ВЦИОМ, а девятнадцать. По словам Пивоварова, об этом ему рассказали люди, которые опрос ВЦИОМ и проводили.

Во время митинга полиция задержала одного из его участников – активиста Никиту Лёвкина. Поводом для задержания стал плакат с требованием вернуть выборы, обращённым к президенту России Путину и главе правительства Медведеву. Требование содержало нецензурное слово.

А за несколько часов до начала акции сотрудниками Центра по противодействию экстремизму был задержан активист "Бессрочного протеста" Сергей Беляев. По его словам, в отделе полиции у него спрашивали, сколько ему платят за участие в митингах, и угрожали в случае необходимости выбить из него любые показания. После беседы Беляева отпустили без составления протокола.