Румыния намерена перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим

Румыния намерена перенести своё посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила об этом в воскресенье, 24 марта, выступая на конференции Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC) в Вашингтоне. Румынский премьер заверила, что постарается использовать время председательства Румынии в Европейском Союзе для "укрепления взаимоотношений между Израилем и всем Евросоюзом".



Американо-израильский комитет по общественным связям – влиятельная неправительственная организация, содействующая укреплению сотрудничества США и Израиля. В ежегодных конференциях комитета участвуют высокопоставленные международные политики. В нынешнем году конференция AIPAC под названием "Connected for good" ("Связанные навсегда") проходит в Вашингтоне с 24 по 26 марта.



В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе туда посольства. Официальное открытие дипломатического представительства прошло в мае 2018 года.