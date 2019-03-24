Погибший в Киеве россиянин разыскивался за убийство жителя Львова

Россиянин, погибший от взрыва самодельной бомбы в Киеве, находился в розыске по подозрению в убийстве водителя сервиса BlaBlaCar, сообщил советник главы Службы безопасности Украины Ярослав Антоняк. В его квартире были найдены несколько паспортов на разные имена, один из них – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Кингисеппа Луана Николаевича, который и подозревался в убийстве.

Антоняк добавил, что по свидетельствам очевидцев после взрыва из квартиры выбежала женщина, предположительно – кавказской национальности.

Водитель BlaBlaCar Тарас Позняков был убит в апреле 2016 года по дороге из родного Львова в Киев, куда он направлялся в компании двух мужчин, с которыми познакомился через сервис поиска попутчиков. В преступлении, помимо гражданина России Кингисеппа, подозревали жителя Черновицкой области, бывшего бойца "Правого сектора" Дмитрия Голуба. В августе 2016 года полиция задержала его.

Взрыв, в результате которого погиб Кингисепп, произошёл поздним вечером 23 марта в одной из квартир многоэтажного дома на проспекте Науки в Киеве. По версии полиции, причиной стало неосторожное обращение с самодельной бомбой – её фрагменты, как и несколько мобильных телефонов, были обнаружены в квартире погибшего, которую он арендовал.

Для чего именно Кингисепп собирал бомбу пока не установлено. Известно, что ровно в день гибели россиянину исполнилось 28 лет.