Аварийный круизный лайнер Viking Sky прибыл в порт Молде

Норвежский круизный океанский лайнер Viking Sky, после шторма у берегов Норвегии и эвакуации части пассажиров, прибыл в порт Молде.



В субботу на судне произошёл отказ двигателя, Viking Sky начал дрейф к берегу, где мог потерпеть крушение. Экипаж и береговые службы, в неблагоприятных погодных условиях провели на вертолётах экстренную более четырёхсот человек. Всего на борту находилось около 1400 пассажиров и членов экипажа.



Видеосъёмки, сделанные на судне, запечатлели десятки туристов в спасательных жилетах и мебель, скользящую по полу из-за сильной качки, а также разрушение части обшивки потолка в одном из салонов.



Через некоторое время экипажу удалось восстановить работу двигателей. В связи с этим эвакуация была приостановлена, лайнер направился в порт Молде в сопровождении нескольких судов технической поддержки. Спасатели заявили о готовности в любой момент возобновить эвакуацию, если капитан Viking Sky сочтёт это необходимым.

Авария двигателей произошла днём в субботу, когда лайнер шёл из Тромсё в Ставангер в сложном для навигации районе Норвежского моря.