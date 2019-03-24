Генпрокурор США о докладе Мюллера: "Трамп не преступал закона"

Генеральный прокурор США Уильям Барр проинформировал законодателей в специально направленном им письме, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по подозрениям о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США не обнаружило фактов нарушения закона президентом Дональдом Трампом. Вместе с тем, в письме говорится, что этот вывод не "реабилитирует" президента.

Мюллер расследовал как российское вмешательство, так и взаимодействие российских официальных лиц и с лицами, связанными с Дональдом Трампом.

В письме, датированном 24 марта Министерством юстиции, также отмечается, что свидетельства, собранные спецпрокурором Мюллером, "не являются достаточными для установления" фактов, подтверждающих, что Трамп "препятствовал правосудию".

В письме Барра отмечается, что Мюллер, расследуя российское вмешательство в президентскую кампанию 2016 года, расследовал и подозрения, что сотрудники избирательного штаба Трампа и другие связанные со штабом лица, участвовали в сговоре с правительством России.

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