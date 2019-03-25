На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка, кандидат ЛДПР

На досрочных выборах мэра города Усть-Илимска в Иркутской области победила кандидат от ЛДПР, 28-летняя домохозяйка Анна Щёкина. Информация об этом размещена на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

На выборах, состоявшихся в воскресенье, Анну Щёкину поддержали 44 процента избирателей. Занявший второе место кандидат от "Единой России" Сергей Зацепин набрал 37 процентов голосов. Ещеё два участника предвыборной гонки — Екатерина Сазонова от партии "Города России" и Ирина Кондратьева, выдвинутая "Справедливой Россией" набрали 2 и 6 процентов - соответственно.

Итоговая явка на выборах составила почти 33 процента избирателей. Каждый десятый бюллетень признан недействительным. С призывом портить бюллетени к избирателям, в частности, обращалась КПРФ, сообщает "Коммерсантъ".

Выборы мэра Усть-Илимска проходили досрочно, так как в январе в результате конфликта с местной думой подал в отставку глава города Вакиль Тулубаев.

Два предыдущих мэра Усть-Илимска- Виктор Дорошок и Владимир Ташкинов - были осуждены. Первый - за убийство бизнесмена, второй - за взятку на 11 миллионов рублей.

На прошедших в сентябре выборах "Единая Россия" в среднем набрала 49 процентов голосов. В ряде регионов партии не удалось получить большинство. По итогам второго тура губернаторских выборов в четырех российских регионах ни один из кандидатов "Единой России" не смог добиться победы.

По данным ВЦИОМ, в конце прошлого года после принятия пенсионной реформы рейтинг партии "Единая Россия" упал до минимального показателя с 2006 года - 32,7 процентов.