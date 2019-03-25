В Польше в годовщину пожара "Зимней вишни" задержан её совладелец

В Польше задержан бывший генеральный директор "Кемеровского кондитерского комбината", совладелец сгоревшего в Кемерово торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский. Об этом сообщила официальный предствитель Следственного комитета России.

Бизнесмена подозревают в даче взятки. По данным следствия, в 2013-2014 годах Вишневский через посредника передал 7 миллионов рублей взятки начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области. После пожара следователи выявили множественные нарушения при строительстве здания и факты пренебрежения правилами пожарной безопасности.

Заочно суд арестовал Вишневского еще в прошлом году, он был объявлен в международный розыск. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года - ровно год назад. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Всего по делу потерпевшими признано 434 человека.

По факту трагедии возбуждено несколько уголовных дел, арестовано 15 человек, в том числе бывший глава Главного управления МЧС Кузбасса Александр Мамонтов.