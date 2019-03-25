СМИ рассказали о цели визита российских военных в Венесуэлу

Два российских самолета с группой российских военных прибыли в Венесуэлу для участия в консультациях по военно-техническому сотрудничеству, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По его словам, между Россией и Венесуэлой действует ряд контрактов, заключенных ещё несколько лет назад.

Эту же информацию подтвердил Associated Press неназванный венесуэльский чиновник. Он сообщил, что российские военные приехали, чтобы обсудить техническое обслуживание оборудования, а также тренировки и стратегию.

Накануне в сети появились фотографии и видео с лётного поля в столице Венесуэлы Каракасе с прибывшими туда двумя самолётами Министерства обороны России – Ил-62 и одним из крупнейших транспортных самолётов в мире Ан-124.

По данным местного издания NoticieraDigital, в Венесуэлу прибыли 99 российских военнослужащих или, возможно, бойцов частных военных компаний во главе с генералом Василием Тонкошкуровым, начальником Главного штаба Сухопутных сил российской армии. Об этом также пишут освещающие события в Венесуэле блогеры. Каких-либо подтверждений этой информации из других источников нет. Официально Минобороны России сообщения о прибытии в Венесуэлу самолётов не комментирует.

Исходя из данных авиатрекеров, самолёты прибыли в Каракас из Сирии через Дакар.

Как Ан-124, так и Ил-62 в последние месяцы уже бывали в Венесуэле. О том, что и кого они перевозили, также не сообщалось. Агентство Reuters вскоре после того, как оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом, писало о прибытии в страну для защиты президента Николаса Мадуро, которого поддерживает Россия, нескольких сот бойцов так называемой "ЧВК Вагнера". Надёжность источников агентства, однако, была поставлена под сомнение, а присутствие в стране россиян подтвердить не удалось.