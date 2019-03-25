Расследование Мюллера: Трамп говорит о "полной реабилитации"

Президент США Дональд Трамп и многие представители Республиканской партии в Конгрессе приветствуют выводы расследования специального прокурора Роберта Мюллера, о которых накануне проинформировал генеральный прокурор США Уильям Барр, и называют их "полной реабилитацией" президента, в отношении которого не было найдено никаких фактов сговора или сотрудничества с Россией.

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс назвала 24 марта "великим днём" для Америки. "После двух лет дикой истерии президент и миллионы его сторонников были полностью оправданы", - заявила она.

Демократы в Конгрессе, однако, указывают на то, что выводы Мюллера "не реабилитируют" президента по вопросу о предполагаемом препятствовании правосудию и требуют опубликовать полный отчёт спецпрокурора, а не только выжимки из него.

В совместном заявлении демократов - руководителей комитетов Палаты представителей Конгресса, которые ведут своё собственное расследование российского вмешательства в выборы в США - содержится призыв к генпрокурору выступить на слушаниях в Конгрессе и объяснить, почему он принял решение не предъявлять обвинений Трампу, хотя отчёт Мюллера предоставлял ему такую возможность. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявили, что изложение Барром ключевых положений расследования Мюллера "оставляет столько же вопросов, сколько оно даёт ответов".

Большинство комментаторов, тем не менее, считает опубликованные генпрокурором выводы комиссии Мюллера политической победой Трампа, поскольку расследование спецпрокурора не обнаружило какого-либо сговора его самого или представителей его штаба с Россией с целью повлиять на результаты выборов.​