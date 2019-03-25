Расследование Мюллера: Трамп говорит о "полной реабилитации"

Президент США Дональд Трамп и многие представители Республиканской партии в Конгрессе приветствуют выводы расследования специального прокурора Роберта Мюллера, о которых накануне проинформировал генеральный прокурор США Уильям Барр, и называют их "полной реабилитацией" президента, в отношении которого не было найдено никаких фактов сговора или сотрудничества с Россией.
Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс назвала 24 марта "великим днём" для Америки. "После двух лет дикой истерии президент и миллионы его сторонников были полностью оправданы", - заявила она.
Демократы в Конгрессе, однако, указывают на то, что выводы Мюллера "не реабилитируют" президента по вопросу о предполагаемом препятствовании правосудию и требуют опубликовать полный отчёт спецпрокурора, а не только выжимки из него.
В совместном заявлении демократов - руководителей комитетов Палаты представителей Конгресса, которые ведут своё собственное расследование российского вмешательства в выборы в США - содержится призыв к генпрокурору выступить на слушаниях в Конгрессе и объяснить, почему он принял решение не предъявлять обвинений Трампу, хотя отчёт Мюллера предоставлял ему такую возможность. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявили, что изложение Барром ключевых положений расследования Мюллера "оставляет столько же вопросов, сколько оно даёт ответов".
Большинство комментаторов, тем не менее, считает опубликованные генпрокурором выводы комиссии Мюллера политической победой Трампа, поскольку расследование спецпрокурора не обнаружило какого-либо сговора его самого или представителей его штаба с Россией с целью повлиять на результаты выборов.
- В письме генпрокурора Барра подчёркивается: "Следствие, которым руководил спецпрокурор Роберт Мюллер, не нашло свидетельств того, что президент Дональд Трамп, его предвыборный штаб или помощники вступали в сговор или координировали свои действия с Россией с целью вмешательства в ход президентских выборов 2016 года".
- При этом факты самого вмешательства России в выборы не подвергаются сомнению. В письме Барра говорится, что расследование Мюллера установило два основных эпизода такого вмешательства - распространение дезинформации в социальных сетях в нарушение закона (этим, как утверждается, занималась так называемая "фабрика троллей"), а также хакерские атаки, в результате которых, в частности, была похищена документация с сервера Демократической партии (это, как утверждается - дело рук российской военной разведки).
- В письме, датированном 24 марта Министерством юстиции, также отмечается, что свидетельства, собранные спецпрокурором Мюллером, "не являются достаточными для установления" фактов, подтверждающих, что Трамп "препятствовал правосудию". Вместе с тем, в письме говорится, что этот вывод не "реабилитирует" президента, и решение о том, следует ли предъявлять Трампу обвинения в препятствовании правосудию, должен принять Генеральный прокурор. Уильям Барр в своём письме отмечает, что не нашёл оснований для предъявления таких обвинений.
- За время работы группы Мюллера были предъявлены более 200 обвинений 34 физическим и двум юридическим лицам. 26 обвиняемых граждане России. Шестеро – бывшие советники президента США Дональда Трампа: бывший советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, бывший глава избирательного штаба Пол Манафорт, бывший заместитель главы избирательного штаба Рик Гейтс, бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн и бывший советник Трампа Роджер Стоун. Обвинения в их адрес, однако, не связаны со "сговором" с Россией.
- Завершение работы группы Мюллера не означает, что расследование российского вмешательства завершено - расследование отдельных эпизодов может быть продолжено правоохранительными органами в обычном порядке, не через институт спецпрокурора. Кроме того, продолжается расследование, которое ведётся в Конгрессе.
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