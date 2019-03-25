В Барнауле учительницу вынудили уволиться из-за новогоднего фото

В Барнауле учительница русского языка и литература Татьяна Кувшинникова уволилась из школы из-за публикации фото в новогоднем платье. Как рассказала Кувшинникова “Сибирь.Реалии”, после публикации фотографии в блестящем новогоднем платье в социальных сетях, на учительницу пожаловался кто-то из родителей. Директор школы, по словам Кувшинниковой, посчитал её фото пятном на репутации школы и заставила написать заявление об уходе.

“Так только проститутки одеваются и фотографируются, каблуки, платье выше колен, и всё напоказ! Кого завлекаете?! Не имеете права носить звание педагога, пятно на репутации школы! Неудивительно, что мальчики-ученики влюблены, так и до педофилии недалеко”, – процитировала слова директора Кувшинникова.

Комментарий школы редакции "Сибирь.Реалии" получить не удалось.

Кувшинникова преподавала в средних классах школы №13 и была классным руководителем пятого класса. Она работала учителем первый год, но теперь не готова возвращаться к преподаванию в школу.