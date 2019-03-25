Умер легенда британского рока Скотт Уокер

Британский музыкант Скотт Уокер умер на 77 году в жизни. Его называют одним из самых влиятельных музыкантов в истории британской рок-музыки. Его влияние на своё творчество в разное время признавали Дэвид Боуи, Том Йорк, Стинг, Джарвис Кокер и другие музыканты.

О смерти Уокера сообщил сообщил сотрудничавший с ним лейбл 4AD. Музыкант родился в США и уже в подростковом возрасте начал выступать с концертами. Он прославился в подростковой группе The Walker Brothers, с которой начал выступать в 1964 году.

В 65 году Уокер вместе с группой переехали в Лондон, две песни The Walker Brothers возглавили британские чарты. После распада коллектива певец занялся сольным творчеством, постепенно уходя от поп-музыки к сложному арт-року. Три его сольных альбома — Scott, Scoot 2 и Scott 3 хорошо продавались на британском рынке, второй на время возглавил британский чарт.

В 1969 году Уокер получил собственное шоу на телеканале BBC, где исполнял музыку. В 1984 году он закончил музыкальную карьеру и вернулся только через 10 лет, выпуская сольные работы и сотрудничая с группой Pulp.

Последней работой Уокера стала музыка к фильму “Голос люкс” с Натали Портман.